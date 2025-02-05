货币 / NOAH
NOAH: Noah Holdings Limited American Depositary Shares
11.61 USD 0.08 (0.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NOAH汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点11.58和高点11.73进行交易。
关注Noah Holdings Limited American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
11.58 11.73
年范围
7.68 14.90
- 前一天收盘价
- 11.53
- 开盘价
- 11.61
- 卖价
- 11.61
- 买价
- 11.91
- 最低价
- 11.58
- 最高价
- 11.73
- 交易量
- 78
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- -4.52%
- 6个月变化
- 21.44%
- 年变化
- -6.97%
