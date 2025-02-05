Valute / NOAH
NOAH: Noah Holdings Limited American Depositary Shares
11.66 USD 0.16 (1.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NOAH ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.59 e ad un massimo di 11.80.
Segui le dinamiche di Noah Holdings Limited American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NOAH News
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Noah Holdings Q2 2025 sees strong income growth
- Should Value Investors Buy Noah Holdings (NOAH) Stock?
- Earnings call transcript: Noah Holdings Q1 2025 sees profit rise amid revenue dip
- New Overseas Clients And Significant Undervaluation Make Noah A Buy (NYSE:NOAH)
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- NOAH HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2025
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noah: Big Data, $21 Billion Under Management, And A Clear Buy
Intervallo Giornaliero
11.59 11.80
Intervallo Annuale
7.68 14.90
- Chiusura Precedente
- 11.82
- Apertura
- 11.80
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Minimo
- 11.59
- Massimo
- 11.80
- Volume
- 347
- Variazione giornaliera
- -1.35%
- Variazione Mensile
- -4.11%
- Variazione Semestrale
- 21.97%
- Variazione Annuale
- -6.57%
20 settembre, sabato