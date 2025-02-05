通貨 / NOAH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NOAH: Noah Holdings Limited American Depositary Shares
11.82 USD 0.18 (1.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NOAHの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり11.51の安値と11.91の高値で取引されました。
Noah Holdings Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOAH News
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Noah Holdings Q2 2025 sees strong income growth
- Should Value Investors Buy Noah Holdings (NOAH) Stock?
- Earnings call transcript: Noah Holdings Q1 2025 sees profit rise amid revenue dip
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Are Investors Undervaluing Noah Holdings (NOAH) Right Now?
- Franklin Covey, Borr Drilling And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Borr Drilling (NYSE:BORR)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- New Overseas Clients And Significant Undervaluation Make Noah A Buy (NYSE:NOAH)
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- NOAH HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2025
- Noah: Not Quite The Bargain It May Appear To Be At First
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noah: Big Data, $21 Billion Under Management, And A Clear Buy
1日のレンジ
11.51 11.91
1年のレンジ
7.68 14.90
- 以前の終値
- 11.64
- 始値
- 11.66
- 買値
- 11.82
- 買値
- 12.12
- 安値
- 11.51
- 高値
- 11.91
- 出来高
- 489
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- -2.80%
- 6ヶ月の変化
- 23.64%
- 1年の変化
- -5.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K