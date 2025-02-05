통화 / NOAH
NOAH: Noah Holdings Limited American Depositary Shares
11.66 USD 0.16 (1.35%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NOAH 환율이 오늘 -1.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.59이고 고가는 11.80이었습니다.
Noah Holdings Limited American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NOAH News
일일 변동 비율
11.59 11.80
년간 변동
7.68 14.90
- 이전 종가
- 11.82
- 시가
- 11.80
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- 저가
- 11.59
- 고가
- 11.80
- 볼륨
- 347
- 일일 변동
- -1.35%
- 월 변동
- -4.11%
- 6개월 변동
- 21.97%
- 년간 변동율
- -6.57%
20 9월, 토요일