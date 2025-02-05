Валюты / NOAH
NOAH: Noah Holdings Limited American Depositary Shares
11.53 USD 0.15 (1.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOAH за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.52, а максимальная — 11.74.
Следите за динамикой Noah Holdings Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.52 11.74
Годовой диапазон
7.68 14.90
- Предыдущее закрытие
- 11.68
- Open
- 11.62
- Bid
- 11.53
- Ask
- 11.83
- Low
- 11.52
- High
- 11.74
- Объем
- 409
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- -5.18%
- 6-месячное изменение
- 20.61%
- Годовое изменение
- -7.61%
