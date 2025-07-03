Moedas / NB
NB: NioCorp Developments Ltd
5.46 USD 0.12 (2.15%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NB para hoje mudou para -2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.07 e o mais alto foi 5.79.
Veja a dinâmica do par de moedas NioCorp Developments Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NB Notícias
Faixa diária
5.07 5.79
Faixa anual
1.27 5.90
- Fechamento anterior
- 5.58
- Open
- 5.31
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Low
- 5.07
- High
- 5.79
- Volume
- 7.996 K
- Mudança diária
- -2.15%
- Mudança mensal
- 22.15%
- Mudança de 6 meses
- 180.00%
- Mudança anual
- 144.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh