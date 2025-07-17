통화 / NB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NB: NioCorp Developments Ltd
5.87 USD 0.13 (2.26%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NB 환율이 오늘 2.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.79이고 고가는 6.46이었습니다.
NioCorp Developments Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NB News
- NioCorp, Critical Minerals 프로젝트 위해 5천만 달러 조달
- NioCorp closes $50 million offering to advance critical minerals project
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- NioCorp, 주당 5달러에 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격 결정
- NioCorp prices $50 million registered direct offering at $5 per share
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Mining veteran Ernest Cleave joins NioCorp as business development SVP
- NioCorp completes phase I drilling at Elk Creek critical minerals project
- Former Nebraska state senator Fulton rejoins NioCorp board
- Are Semiconductors a “Sell” After Trump Tariffs?
- NioCorp stock jumps after securing $10 million DoD funding
- US awards NioCorp unit $10 million to build scandium supply chain in Nebraska
- NioCorp stock rises on Trump’s reported critical minerals price support
- NioCorp Developments completes $2.7 million land purchase in Nebraska
- NioCorp Developments regains Nasdaq audit committee compliance following board changes
- NioCorp board member Michael Morris passes away
- NioCorp to accelerate Elk Creek critical minerals project activities
- NioCorp's Path To The Capital Is Clear For Elk Creek Nb/Sc/Ti And REE Mine (NASDAQ:NB)
- NioCorp raises $45 million in public offering to advance mining project
- A Clear Path to $150K
- NioCorp stock tumbles after pricing public offering at $3.25 per share
- NioCorp announces $45 million public offering to fund Elk Creek Project
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
일일 변동 비율
5.79 6.46
년간 변동
1.27 6.46
- 이전 종가
- 5.74
- 시가
- 5.80
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- 저가
- 5.79
- 고가
- 6.46
- 볼륨
- 10.279 K
- 일일 변동
- 2.26%
- 월 변동
- 31.32%
- 6개월 변동
- 201.03%
- 년간 변동율
- 163.23%
20 9월, 토요일