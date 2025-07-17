Devises / NB
NB: NioCorp Developments Ltd
5.87 USD 0.13 (2.26%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NB a changé de 2.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.79 et à un maximum de 6.46.
Suivez la dynamique NioCorp Developments Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NB Nouvelles
- NioCorp clôture une offre de 50 millions $ pour faire avancer son projet de minéraux critiques
- NioCorp closes $50 million offering to advance critical minerals project
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- NioCorp fixe le prix d’une offre directe enregistrée de 50 millions $ à 5 $ par action
- NioCorp prices $50 million registered direct offering at $5 per share
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Mining veteran Ernest Cleave joins NioCorp as business development SVP
- NioCorp completes phase I drilling at Elk Creek critical minerals project
- Former Nebraska state senator Fulton rejoins NioCorp board
- Are Semiconductors a “Sell” After Trump Tariffs?
- NioCorp stock jumps after securing $10 million DoD funding
- US awards NioCorp unit $10 million to build scandium supply chain in Nebraska
- NioCorp stock rises on Trump’s reported critical minerals price support
- NioCorp Developments completes $2.7 million land purchase in Nebraska
- NioCorp Developments regains Nasdaq audit committee compliance following board changes
- NioCorp board member Michael Morris passes away
- NioCorp to accelerate Elk Creek critical minerals project activities
- NioCorp's Path To The Capital Is Clear For Elk Creek Nb/Sc/Ti And REE Mine (NASDAQ:NB)
- NioCorp raises $45 million in public offering to advance mining project
- A Clear Path to $150K
- NioCorp stock tumbles after pricing public offering at $3.25 per share
- NioCorp announces $45 million public offering to fund Elk Creek Project
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
Range quotidien
5.79 6.46
Range Annuel
1.27 6.46
- Clôture Précédente
- 5.74
- Ouverture
- 5.80
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Plus Bas
- 5.79
- Plus Haut
- 6.46
- Volume
- 10.279 K
- Changement quotidien
- 2.26%
- Changement Mensuel
- 31.32%
- Changement à 6 Mois
- 201.03%
- Changement Annuel
- 163.23%
