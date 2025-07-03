货币 / NB
NB: NioCorp Developments Ltd
5.50 USD 0.08 (1.43%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NB汇率已更改-1.43%。当日，交易品种以低点5.07和高点5.79进行交易。
关注NioCorp Developments Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NB新闻
- NioCorp以每股5美元定价5000万美元的注册直接发行
- NioCorp prices $50 million registered direct offering at $5 per share
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Mining veteran Ernest Cleave joins NioCorp as business development SVP
- NioCorp completes phase I drilling at Elk Creek critical minerals project
- Former Nebraska state senator Fulton rejoins NioCorp board
- Are Semiconductors a “Sell” After Trump Tariffs?
- NioCorp stock jumps after securing $10 million DoD funding
- US awards NioCorp unit $10 million to build scandium supply chain in Nebraska
- NioCorp stock rises on Trump’s reported critical minerals price support
- NioCorp Developments completes $2.7 million land purchase in Nebraska
- NioCorp Developments regains Nasdaq audit committee compliance following board changes
- NioCorp board member Michael Morris passes away
- NioCorp to accelerate Elk Creek critical minerals project activities
- NioCorp's Path To The Capital Is Clear For Elk Creek Nb/Sc/Ti And REE Mine (NASDAQ:NB)
- NioCorp raises $45 million in public offering to advance mining project
- A Clear Path to $150K
- NioCorp stock tumbles after pricing public offering at $3.25 per share
- NioCorp announces $45 million public offering to fund Elk Creek Project
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- NioCorp launches public offering to fund Elk Creek Project
- Nvidia To Rally Around 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Ball (NYSE:BALL), C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW)
- NioCorp stock price target lowered to $4.00 by H.C. Wainwright
日范围
5.07 5.79
年范围
1.27 5.90
- 前一天收盘价
- 5.58
- 开盘价
- 5.31
- 卖价
- 5.50
- 买价
- 5.80
- 最低价
- 5.07
- 最高价
- 5.79
- 交易量
- 6.447 K
- 日变化
- -1.43%
- 月变化
- 23.04%
- 6个月变化
- 182.05%
- 年变化
- 146.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值