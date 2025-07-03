通貨 / NB
NB: NioCorp Developments Ltd
5.74 USD 0.28 (5.13%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NBの今日の為替レートは、5.13%変化しました。日中、通貨は1あたり5.47の安値と5.85の高値で取引されました。
NioCorp Developments Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.47 5.85
1年のレンジ
1.27 5.90
- 以前の終値
- 5.46
- 始値
- 5.59
- 買値
- 5.74
- 買値
- 6.04
- 安値
- 5.47
- 高値
- 5.85
- 出来高
- 7.760 K
- 1日の変化
- 5.13%
- 1ヶ月の変化
- 28.41%
- 6ヶ月の変化
- 194.36%
- 1年の変化
- 157.40%
