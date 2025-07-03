Währungen / NB
NB: NioCorp Developments Ltd
6.11 USD 0.37 (6.45%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NB hat sich für heute um 6.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.79 bis zu einem Hoch von 6.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die NioCorp Developments Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NB News
Tagesspanne
5.79 6.46
Jahresspanne
1.27 6.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.74
- Eröffnung
- 5.80
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Tief
- 5.79
- Hoch
- 6.46
- Volumen
- 4.417 K
- Tagesänderung
- 6.45%
- Monatsänderung
- 36.69%
- 6-Monatsänderung
- 213.33%
- Jahresänderung
- 173.99%
