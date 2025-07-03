KurseKategorien
Währungen / NB
Zurück zum Aktien

NB: NioCorp Developments Ltd

6.11 USD 0.37 (6.45%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NB hat sich für heute um 6.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.79 bis zu einem Hoch von 6.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die NioCorp Developments Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NB News

Tagesspanne
5.79 6.46
Jahresspanne
1.27 6.46
Vorheriger Schlusskurs
5.74
Eröffnung
5.80
Bid
6.11
Ask
6.41
Tief
5.79
Hoch
6.46
Volumen
4.417 K
Tagesänderung
6.45%
Monatsänderung
36.69%
6-Monatsänderung
213.33%
Jahresänderung
173.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K