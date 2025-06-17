Валюты / NB
NB: NioCorp Developments Ltd
5.58 USD 0.11 (2.01%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NB за сегодня изменился на 2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.25, а максимальная — 5.90.
Следите за динамикой NioCorp Developments Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NB
Дневной диапазон
5.25 5.90
Годовой диапазон
1.27 5.90
- Предыдущее закрытие
- 5.47
- Open
- 5.78
- Bid
- 5.58
- Ask
- 5.88
- Low
- 5.25
- High
- 5.90
- Объем
- 6.405 K
- Дневное изменение
- 2.01%
- Месячное изменение
- 24.83%
- 6-месячное изменение
- 186.15%
- Годовое изменение
- 150.22%
