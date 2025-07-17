QuotazioniSezioni
Valute / NB
Tornare a Azioni

NB: NioCorp Developments Ltd

5.87 USD 0.13 (2.26%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NB ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.79 e ad un massimo di 6.46.

Segui le dinamiche di NioCorp Developments Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NB News

Intervallo Giornaliero
5.79 6.46
Intervallo Annuale
1.27 6.46
Chiusura Precedente
5.74
Apertura
5.80
Bid
5.87
Ask
6.17
Minimo
5.79
Massimo
6.46
Volume
10.279 K
Variazione giornaliera
2.26%
Variazione Mensile
31.32%
Variazione Semestrale
201.03%
Variazione Annuale
163.23%
21 settembre, domenica