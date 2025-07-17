Valute / NB
NB: NioCorp Developments Ltd
5.87 USD 0.13 (2.26%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NB ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.79 e ad un massimo di 6.46.
Segui le dinamiche di NioCorp Developments Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NB News
Intervallo Giornaliero
5.79 6.46
Intervallo Annuale
1.27 6.46
- Chiusura Precedente
- 5.74
- Apertura
- 5.80
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Minimo
- 5.79
- Massimo
- 6.46
- Volume
- 10.279 K
- Variazione giornaliera
- 2.26%
- Variazione Mensile
- 31.32%
- Variazione Semestrale
- 201.03%
- Variazione Annuale
- 163.23%
21 settembre, domenica