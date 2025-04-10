Moedas / MSTY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MSTY: Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
16.18 USD 0.55 (3.52%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSTY para hoje mudou para 3.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.85 e o mais alto foi 16.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSTY Notícias
- MSTY: Why I Sold, When I'd Buy Again (NYSEARCA:MSTY)
- Does Dividend Reinvesting Turn 38%-Yielding YMAX Into A Market-Beater? (NYSEARCA:YMAX)
- BIGY: Targeted 12% Distribution With Options Strategy (NYSEARCA:BIGY)
- MSTY's 100%+ Yield Intact (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY: Fails Structural Standpoint, Works Investor Psychology Perspective (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY: A High-Risk, High-Reward Bet On Bitcoin (NYSEARCA:MSTY)
- LFGY: A Compromise Among Single-Name Buy-Write ETFs To Know (NYSEARCA:LFGY)
- MARO: Elevated Risk Due To Bitcoin Exposure (NYSEARCA:MARO)
- MSTY: 100%+ Yield? Don't Fall For The Hype (NYSEARCA:MSTY)
- UTF Vs. UTG: Battle Of Top Monthly Dividend Funds (NYSE:UTG)
- Strategy Stock: A Leveraged Way To Play Bitcoin (NASDAQ:MSTR)
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- ULTY: Different Strategy YieldMax With Weekly Distributions But What-Ifs (NYSEARCA:ULTY)
- MST: The Weekly Distribution Leveraged Fund On MSTR (NASDAQ:MST)
- MSTY: Take Some Profit As Bitcoin Consolidates (Technical Analysis) (NYSEARCA:MSTY)
- IMST: Not Even A New Wrapper For The Same MSTY Option Income Problem
- MSTY: This High-Risk, High-Yield ETF Is All Smoke And Mirrors (NYSEARCA:MSTY)
- Dividend Harvesting Portfolio Week 224: $22,400 Allocated $2,349.12 In Projected Dividends
- MSTY ETF: Harnessing Strategy's Bitcoin-Driven Volatility For High-Yield Income
- MSTY: The Market Environment Is Better For This Fund Now (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY ETF: Payouts Continue To Decline As Bitcoin Cycle Shifts
- MSTY: Selling MSTR Covered Calls Relatively Less Risky Today (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY ETF: Big Yield, Big Risk (NYSEARCA:MSTY)
- YBIT ETF: Get Expectations Right And Buy (NYSEARCA:YBIT)
Faixa diária
15.85 16.42
Faixa anual
14.84 46.49
- Fechamento anterior
- 15.63
- Open
- 15.87
- Bid
- 16.18
- Ask
- 16.48
- Low
- 15.85
- High
- 16.42
- Volume
- 10.644 K
- Mudança diária
- 3.52%
- Mudança mensal
- 4.25%
- Mudança de 6 meses
- -21.49%
- Mudança anual
- -35.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh