통화 / MSTY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MSTY: Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
16.05 USD 0.13 (0.80%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MSTY 환율이 오늘 -0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.74이고 고가는 16.33이었습니다.
Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSTY News
- MSTY: Why I Sold, When I'd Buy Again (NYSEARCA:MSTY)
- Does Dividend Reinvesting Turn 38%-Yielding YMAX Into A Market-Beater? (NYSEARCA:YMAX)
- BIGY: Targeted 12% Distribution With Options Strategy (NYSEARCA:BIGY)
- MSTY's 100%+ Yield Intact (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY: Fails Structural Standpoint, Works Investor Psychology Perspective (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY: A High-Risk, High-Reward Bet On Bitcoin (NYSEARCA:MSTY)
- LFGY: A Compromise Among Single-Name Buy-Write ETFs To Know (NYSEARCA:LFGY)
- MARO: Elevated Risk Due To Bitcoin Exposure (NYSEARCA:MARO)
- MSTY: 100%+ Yield? Don't Fall For The Hype (NYSEARCA:MSTY)
- UTF Vs. UTG: Battle Of Top Monthly Dividend Funds (NYSE:UTG)
- Strategy Stock: A Leveraged Way To Play Bitcoin (NASDAQ:MSTR)
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- ULTY: Different Strategy YieldMax With Weekly Distributions But What-Ifs (NYSEARCA:ULTY)
- MST: The Weekly Distribution Leveraged Fund On MSTR (NASDAQ:MST)
- MSTY: Take Some Profit As Bitcoin Consolidates (Technical Analysis) (NYSEARCA:MSTY)
- IMST: Not Even A New Wrapper For The Same MSTY Option Income Problem
- MSTY: This High-Risk, High-Yield ETF Is All Smoke And Mirrors (NYSEARCA:MSTY)
- Dividend Harvesting Portfolio Week 224: $22,400 Allocated $2,349.12 In Projected Dividends
- MSTY ETF: Harnessing Strategy's Bitcoin-Driven Volatility For High-Yield Income
- MSTY: The Market Environment Is Better For This Fund Now (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY ETF: Payouts Continue To Decline As Bitcoin Cycle Shifts
- MSTY: Selling MSTR Covered Calls Relatively Less Risky Today (NYSEARCA:MSTY)
- MSTY ETF: Big Yield, Big Risk (NYSEARCA:MSTY)
- YBIT ETF: Get Expectations Right And Buy (NYSEARCA:YBIT)
일일 변동 비율
15.74 16.33
년간 변동
14.84 46.49
- 이전 종가
- 16.18
- 시가
- 16.17
- Bid
- 16.05
- Ask
- 16.35
- 저가
- 15.74
- 고가
- 16.33
- 볼륨
- 9.067 K
- 일일 변동
- -0.80%
- 월 변동
- 3.41%
- 6개월 변동
- -22.13%
- 년간 변동율
- -36.13%
20 9월, 토요일