Dövizler / MSTY
MSTY: Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
16.05 USD 0.13 (0.80%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSTY fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.74 ve Yüksek fiyatı olarak 16.33 aralığında işlem gördü.
Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MSTY haberleri
Günlük aralık
15.74 16.33
Yıllık aralık
14.84 46.49
- Önceki kapanış
- 16.18
- Açılış
- 16.17
- Satış
- 16.05
- Alış
- 16.35
- Düşük
- 15.74
- Yüksek
- 16.33
- Hacim
- 9.067 K
- Günlük değişim
- -0.80%
- Aylık değişim
- 3.41%
- 6 aylık değişim
- -22.13%
- Yıllık değişim
- -36.13%
21 Eylül, Pazar