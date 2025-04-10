Валюты / MSTY
MSTY: Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
15.79 USD 0.28 (1.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSTY за сегодня изменился на 1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.41, а максимальная — 15.80.
Следите за динамикой Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.41 15.80
Годовой диапазон
14.84 46.49
- Предыдущее закрытие
- 15.51
- Open
- 15.55
- Bid
- 15.79
- Ask
- 16.09
- Low
- 15.41
- High
- 15.80
- Объем
- 5.564 K
- Дневное изменение
- 1.81%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- -23.39%
- Годовое изменение
- -37.17%
