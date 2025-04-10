通貨 / MSTY
MSTY: Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
16.18 USD 0.55 (3.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MSTYの今日の為替レートは、3.52%変化しました。日中、通貨は1あたり15.85の安値と16.42の高値で取引されました。
Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
15.85 16.42
1年のレンジ
14.84 46.49
- 以前の終値
- 15.63
- 始値
- 15.87
- 買値
- 16.18
- 買値
- 16.48
- 安値
- 15.85
- 高値
- 16.42
- 出来高
- 10.644 K
- 1日の変化
- 3.52%
- 1ヶ月の変化
- 4.25%
- 6ヶ月の変化
- -21.49%
- 1年の変化
- -35.61%
