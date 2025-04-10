クォートセクション
通貨 / MSTY
MSTY: Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF

16.18 USD 0.55 (3.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MSTYの今日の為替レートは、3.52%変化しました。日中、通貨は1あたり15.85の安値と16.42の高値で取引されました。

Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.85 16.42
1年のレンジ
14.84 46.49
以前の終値
15.63
始値
15.87
買値
16.18
買値
16.48
安値
15.85
高値
16.42
出来高
10.644 K
1日の変化
3.52%
1ヶ月の変化
4.25%
6ヶ月の変化
-21.49%
1年の変化
-35.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K