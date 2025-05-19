Moedas / LFWD
LFWD: ReWalk Robotics Ltd
0.56 USD 0.01 (1.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LFWD para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.55 e o mais alto foi 0.57.
Veja a dinâmica do par de moedas ReWalk Robotics Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LFWD Notícias
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
- Lifeward receives CE mark for ReWalk 7 exoskeleton in Europe
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- Lifeward Ltd. (LFWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lifeward earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Lifeward (LFWD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lifeward Sales Fall 15%, Miss Forecast
- Lifeward appoints Almog Adar as new CFO
- Lifeward shareholders approve compensation plan and board appointments at annual meeting
- Lifeward stock rises on expanded distribution deal in UAE and GCC
- Lifeward Announces Closing of $2.6 Million Public Offering
- Lifeward stock plunges after pricing $2.6 million public offering
- Administrative Law Judge Determines ReWalk Personal Exoskeleton is Reasonable and Necessary for Medicare Beneficiary
- lifeward ltd. cfo michael lawless announces resignation
- Lifeward stock initiated with buy rating at Litchfield Hills Research
- LFWD stock touches 52-week low at $1.22 amid market challenges
- Lifeward names Mark Grant as new CEO
- Lifeward to Present at Sidoti Virtual Investor Conference on May 21
Faixa diária
0.55 0.57
Faixa anual
0.50 4.00
- Fechamento anterior
- 0.55
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.56
- Ask
- 0.86
- Low
- 0.55
- High
- 0.57
- Volume
- 154
- Mudança diária
- 1.82%
- Mudança mensal
- -12.50%
- Mudança de 6 meses
- -66.47%
- Mudança anual
- -82.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh