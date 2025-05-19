Währungen / LFWD
LFWD: ReWalk Robotics Ltd
0.56 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFWD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.55 bis zu einem Hoch von 0.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die ReWalk Robotics Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LFWD News
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
- Lifeward receives CE mark for ReWalk 7 exoskeleton in Europe
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- Lifeward Ltd. (LFWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lifeward earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Lifeward (LFWD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lifeward Sales Fall 15%, Miss Forecast
- Lifeward appoints Almog Adar as new CFO
- Lifeward shareholders approve compensation plan and board appointments at annual meeting
- Lifeward stock rises on expanded distribution deal in UAE and GCC
- Lifeward Announces Closing of $2.6 Million Public Offering
- Lifeward stock plunges after pricing $2.6 million public offering
- Administrative Law Judge Determines ReWalk Personal Exoskeleton is Reasonable and Necessary for Medicare Beneficiary
- lifeward ltd. cfo michael lawless announces resignation
- Lifeward stock initiated with buy rating at Litchfield Hills Research
- LFWD stock touches 52-week low at $1.22 amid market challenges
- Lifeward names Mark Grant as new CEO
- Lifeward to Present at Sidoti Virtual Investor Conference on May 21
Tagesspanne
0.55 0.57
Jahresspanne
0.50 4.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.56
- Eröffnung
- 0.56
- Bid
- 0.56
- Ask
- 0.86
- Tief
- 0.55
- Hoch
- 0.57
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -12.50%
- 6-Monatsänderung
- -66.47%
- Jahresänderung
- -82.77%
