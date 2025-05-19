Валюты / LFWD
LFWD: ReWalk Robotics Ltd
0.56 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFWD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.54, а максимальная — 0.56.
Следите за динамикой ReWalk Robotics Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LFWD
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
- Lifeward receives CE mark for ReWalk 7 exoskeleton in Europe
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- Lifeward Ltd. (LFWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lifeward earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Lifeward (LFWD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lifeward Sales Fall 15%, Miss Forecast
- Lifeward appoints Almog Adar as new CFO
- Lifeward shareholders approve compensation plan and board appointments at annual meeting
- Lifeward stock rises on expanded distribution deal in UAE and GCC
- Lifeward Announces Closing of $2.6 Million Public Offering
- Lifeward stock plunges after pricing $2.6 million public offering
- Administrative Law Judge Determines ReWalk Personal Exoskeleton is Reasonable and Necessary for Medicare Beneficiary
- lifeward ltd. cfo michael lawless announces resignation
- Lifeward stock initiated with buy rating at Litchfield Hills Research
- LFWD stock touches 52-week low at $1.22 amid market challenges
- Lifeward names Mark Grant as new CEO
- Lifeward to Present at Sidoti Virtual Investor Conference on May 21
Дневной диапазон
0.54 0.56
Годовой диапазон
0.50 4.00
- Предыдущее закрытие
- 0.56
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.56
- Ask
- 0.86
- Low
- 0.54
- High
- 0.56
- Объем
- 133
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -12.50%
- 6-месячное изменение
- -66.47%
- Годовое изменение
- -82.77%
