Divisas / LFWD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LFWD: ReWalk Robotics Ltd
0.55 USD 0.01 (1.79%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LFWD de hoy ha cambiado un -1.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.53, mientras que el máximo ha alcanzado 0.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ReWalk Robotics Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFWD News
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
- Lifeward receives CE mark for ReWalk 7 exoskeleton in Europe
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- Lifeward Ltd. (LFWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lifeward earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Lifeward (LFWD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lifeward Sales Fall 15%, Miss Forecast
- Lifeward appoints Almog Adar as new CFO
- Rigetti Computing, Inc. (RGTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Turtle Beach (TBCH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Verb Technology Company, Inc. (VERB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 8x8 (EGHT) Q1 Earnings Match Estimates
- Lifeward shareholders approve compensation plan and board appointments at annual meeting
- Lifeward stock rises on expanded distribution deal in UAE and GCC
- Lifeward Announces Closing of $2.6 Million Public Offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Crude Oil Rises Sharply; Torrid Holdings Shares Plunge - Torrid Holdings (NYSE:CURV), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Lifeward stock plunges after pricing $2.6 million public offering
- Administrative Law Judge Determines ReWalk Personal Exoskeleton is Reasonable and Necessary for Medicare Beneficiary
- lifeward ltd. cfo michael lawless announces resignation
- Lifeward stock initiated with buy rating at Litchfield Hills Research
- LFWD stock touches 52-week low at $1.22 amid market challenges
- Lifeward names Mark Grant as new CEO
- Lifeward to Present at Sidoti Virtual Investor Conference on May 21
Rango diario
0.53 0.57
Rango anual
0.50 4.00
- Cierres anteriores
- 0.56
- Open
- 0.57
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- Low
- 0.53
- High
- 0.57
- Volumen
- 304
- Cambio diario
- -1.79%
- Cambio mensual
- -14.06%
- Cambio a 6 meses
- -67.07%
- Cambio anual
- -83.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B