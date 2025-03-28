Moedas / KPLT
KPLT: Katapult Holdings Inc
20.32 USD 0.64 (3.05%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KPLT para hoje mudou para -3.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.90 e o mais alto foi 21.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Katapult Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KPLT Notícias
Faixa diária
19.90 21.18
Faixa anual
5.08 24.15
- Fechamento anterior
- 20.96
- Open
- 20.99
- Bid
- 20.32
- Ask
- 20.62
- Low
- 19.90
- High
- 21.18
- Volume
- 104
- Mudança diária
- -3.05%
- Mudança mensal
- 39.08%
- Mudança de 6 meses
- 113.67%
- Mudança anual
- 97.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh