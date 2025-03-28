Valute / KPLT
KPLT: Katapult Holdings Inc
19.56 USD 0.76 (3.74%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KPLT ha avuto una variazione del -3.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.08 e ad un massimo di 21.00.
Segui le dinamiche di Katapult Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.08 21.00
Intervallo Annuale
5.08 24.15
- Chiusura Precedente
- 20.32
- Apertura
- 20.60
- Bid
- 19.56
- Ask
- 19.86
- Minimo
- 19.08
- Massimo
- 21.00
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- -3.74%
- Variazione Mensile
- 33.88%
- Variazione Semestrale
- 105.68%
- Variazione Annuale
- 90.46%
