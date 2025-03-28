QuotazioniSezioni
Valute / KPLT
Tornare a Azioni

KPLT: Katapult Holdings Inc

19.56 USD 0.76 (3.74%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KPLT ha avuto una variazione del -3.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.08 e ad un massimo di 21.00.

Segui le dinamiche di Katapult Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KPLT News

Intervallo Giornaliero
19.08 21.00
Intervallo Annuale
5.08 24.15
Chiusura Precedente
20.32
Apertura
20.60
Bid
19.56
Ask
19.86
Minimo
19.08
Massimo
21.00
Volume
136
Variazione giornaliera
-3.74%
Variazione Mensile
33.88%
Variazione Semestrale
105.68%
Variazione Annuale
90.46%
21 settembre, domenica