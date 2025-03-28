货币 / KPLT
KPLT: Katapult Holdings Inc
20.84 USD 0.62 (3.07%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KPLT汇率已更改3.07%。当日，交易品种以低点19.74和高点21.73进行交易。
关注Katapult Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KPLT新闻
- Katapult at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth Insights
- 3 Tech Infrastructure Stocks Look Ready To Fly - Intrusion (NASDAQ:INTZ), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Stephens raises Katapult stock price target to $10 on strong GMV growth
- Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Katapult Holdings receives lender waiver for loan agreement default
- Fast-paced Momentum Stock Katapult Holdings (KPLT) Is Still Trading at a Bargain
- Are Business Services Stocks Lagging Futu Holdings (FUTU) This Year?
- Katapult announces new credit facilities
- Katapult extends credit agreement to June 13
- katapult holdings reports results of annual shareholder meeting
- katapult holdings extends loan maturity date to june 9, 2025
- CORRECTING AND REPLACING - Katapult Delivers 15.4% Gross Originations and 10.6% Revenue Growth in the First Quarter, Above Outlook
- Katapult Delivers 15.4% Gross Originations and 10.6% Revenue Growth in the First Quarter, Above Outlook
- Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Katapult Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KPLT)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Dow Dips 150 Points Following Trump's Auto Tariffs, Verint Systems Slides On Q4 Miss: Greed Index Remains In 'Fear' Zone - Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Lululemon, Braze And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
日范围
19.74 21.73
年范围
5.08 24.15
- 前一天收盘价
- 20.22
- 开盘价
- 20.90
- 卖价
- 20.84
- 买价
- 21.14
- 最低价
- 19.74
- 最高价
- 21.73
- 交易量
- 252
- 日变化
- 3.07%
- 月变化
- 42.64%
- 6个月变化
- 119.14%
- 年变化
- 102.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值