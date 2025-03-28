Валюты / KPLT
KPLT: Katapult Holdings Inc
20.22 USD 2.85 (12.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KPLT за сегодня изменился на -12.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.37, а максимальная — 22.00.
Следите за динамикой Katapult Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.37 22.00
Годовой диапазон
5.08 24.15
- Предыдущее закрытие
- 23.07
- Open
- 22.00
- Bid
- 20.22
- Ask
- 20.52
- Low
- 18.37
- High
- 22.00
- Объем
- 421
- Дневное изменение
- -12.35%
- Месячное изменение
- 38.40%
- 6-месячное изменение
- 112.62%
- Годовое изменение
- 96.88%
