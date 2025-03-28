КотировкиРазделы
Валюты / KPLT
Назад в Рынок акций США

KPLT: Katapult Holdings Inc

20.22 USD 2.85 (12.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KPLT за сегодня изменился на -12.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.37, а максимальная — 22.00.

Следите за динамикой Katapult Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KPLT

Дневной диапазон
18.37 22.00
Годовой диапазон
5.08 24.15
Предыдущее закрытие
23.07
Open
22.00
Bid
20.22
Ask
20.52
Low
18.37
High
22.00
Объем
421
Дневное изменение
-12.35%
Месячное изменение
38.40%
6-месячное изменение
112.62%
Годовое изменение
96.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.