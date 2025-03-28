Währungen / KPLT
KPLT: Katapult Holdings Inc
19.86 USD 0.46 (2.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KPLT hat sich für heute um -2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.82 bis zu einem Hoch von 21.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Katapult Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KPLT News
Tagesspanne
19.82 21.00
Jahresspanne
5.08 24.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.32
- Eröffnung
- 20.60
- Bid
- 19.86
- Ask
- 20.16
- Tief
- 19.82
- Hoch
- 21.00
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -2.26%
- Monatsänderung
- 35.93%
- 6-Monatsänderung
- 108.83%
- Jahresänderung
- 93.38%
