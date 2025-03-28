FiyatlarBölümler
Dövizler / KPLT
Geri dön - Hisse senetleri

KPLT: Katapult Holdings Inc

19.56 USD 0.76 (3.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KPLT fiyatı bugün -3.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.08 ve Yüksek fiyatı olarak 21.00 aralığında işlem gördü.

Katapult Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KPLT haberleri

Günlük aralık
19.08 21.00
Yıllık aralık
5.08 24.15
Önceki kapanış
20.32
Açılış
20.60
Satış
19.56
Alış
19.86
Düşük
19.08
Yüksek
21.00
Hacim
136
Günlük değişim
-3.74%
Aylık değişim
33.88%
6 aylık değişim
105.68%
Yıllık değişim
90.46%
21 Eylül, Pazar