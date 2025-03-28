Dövizler / KPLT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KPLT: Katapult Holdings Inc
19.56 USD 0.76 (3.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KPLT fiyatı bugün -3.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.08 ve Yüksek fiyatı olarak 21.00 aralığında işlem gördü.
Katapult Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KPLT haberleri
- Katapult at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth Insights
- 3 Tech Infrastructure Stocks Look Ready To Fly - Intrusion (NASDAQ:INTZ), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Stephens raises Katapult stock price target to $10 on strong GMV growth
- Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Katapult Holdings receives lender waiver for loan agreement default
- Fast-paced Momentum Stock Katapult Holdings (KPLT) Is Still Trading at a Bargain
- Are Business Services Stocks Lagging Futu Holdings (FUTU) This Year?
- Katapult announces new credit facilities
- Katapult extends credit agreement to June 13
- katapult holdings reports results of annual shareholder meeting
- katapult holdings extends loan maturity date to june 9, 2025
- CORRECTING AND REPLACING - Katapult Delivers 15.4% Gross Originations and 10.6% Revenue Growth in the First Quarter, Above Outlook
- Katapult Delivers 15.4% Gross Originations and 10.6% Revenue Growth in the First Quarter, Above Outlook
- Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Katapult Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KPLT)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Dow Dips 150 Points Following Trump's Auto Tariffs, Verint Systems Slides On Q4 Miss: Greed Index Remains In 'Fear' Zone - Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Lululemon, Braze And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
Günlük aralık
19.08 21.00
Yıllık aralık
5.08 24.15
- Önceki kapanış
- 20.32
- Açılış
- 20.60
- Satış
- 19.56
- Alış
- 19.86
- Düşük
- 19.08
- Yüksek
- 21.00
- Hacim
- 136
- Günlük değişim
- -3.74%
- Aylık değişim
- 33.88%
- 6 aylık değişim
- 105.68%
- Yıllık değişim
- 90.46%
21 Eylül, Pazar