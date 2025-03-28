通貨 / KPLT
KPLT: Katapult Holdings Inc
20.32 USD 0.64 (3.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KPLTの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.90の安値と21.18の高値で取引されました。
Katapult Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
19.90 21.18
1年のレンジ
5.08 24.15
- 以前の終値
- 20.96
- 始値
- 20.99
- 買値
- 20.32
- 買値
- 20.62
- 安値
- 19.90
- 高値
- 21.18
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- -3.05%
- 1ヶ月の変化
- 39.08%
- 6ヶ月の変化
- 113.67%
- 1年の変化
- 97.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K