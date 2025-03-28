クォートセクション
通貨 / KPLT
KPLT: Katapult Holdings Inc

20.32 USD 0.64 (3.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KPLTの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.90の安値と21.18の高値で取引されました。

Katapult Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
19.90 21.18
1年のレンジ
5.08 24.15
以前の終値
20.96
始値
20.99
買値
20.32
買値
20.62
安値
19.90
高値
21.18
出来高
104
1日の変化
-3.05%
1ヶ月の変化
39.08%
6ヶ月の変化
113.67%
1年の変化
97.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K