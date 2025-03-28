시세섹션
통화 / KPLT
주식로 돌아가기

KPLT: Katapult Holdings Inc

19.56 USD 0.76 (3.74%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KPLT 환율이 오늘 -3.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.08이고 고가는 21.00이었습니다.

Katapult Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KPLT News

일일 변동 비율
19.08 21.00
년간 변동
5.08 24.15
이전 종가
20.32
시가
20.60
Bid
19.56
Ask
19.86
저가
19.08
고가
21.00
볼륨
136
일일 변동
-3.74%
월 변동
33.88%
6개월 변동
105.68%
년간 변동율
90.46%
20 9월, 토요일