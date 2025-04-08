Moedas / HZO
HZO: MarineMax Inc (FL)
26.19 USD 0.50 (1.95%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HZO para hoje mudou para 1.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.80 e o mais alto foi 26.34.
Veja a dinâmica do par de moedas MarineMax Inc (FL). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HZO Notícias
- Earnings call transcript: MarineMax Q3 2025 misses expectations amid industry softness
- MarineMax Posts 13% Revenue Drop in Q3
- MarineMax, Inc. (HZO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- MarineMax, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HZO)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- MarineMax (HZO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- MarineMax Q3 FY 2025 slides: revenue declines 9% as company reports goodwill impairment
- MarineMax Expands Role for EVP and Chief Digital Officer Shawn Berg
- MarineMax Expands Marina Portfolio with the Completion of Marina in Stuart, Florida
- MarineMax Announces Opening of IGY Savannah Harbor Marina
- Why Did MarineMax Stock Soar On Thursday - MarineMax (NYSE:HZO)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Faixa diária
25.80 26.34
Faixa anual
16.85 35.47
- Fechamento anterior
- 25.69
- Open
- 26.16
- Bid
- 26.19
- Ask
- 26.49
- Low
- 25.80
- High
- 26.34
- Volume
- 187
- Mudança diária
- 1.95%
- Mudança mensal
- 1.16%
- Mudança de 6 meses
- 21.19%
- Mudança anual
- -25.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh