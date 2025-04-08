货币 / HZO
HZO: MarineMax Inc (FL)
26.47 USD 0.22 (0.84%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HZO汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点26.12和高点27.36进行交易。
关注MarineMax Inc (FL)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HZO新闻
- Earnings call transcript: MarineMax Q3 2025 misses expectations amid industry softness
- MarineMax Posts 13% Revenue Drop in Q3
- MarineMax, Inc. (HZO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- MarineMax, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HZO)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- MarineMax (HZO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- MarineMax Q3 FY 2025 slides: revenue declines 9% as company reports goodwill impairment
- MarineMax Expands Role for EVP and Chief Digital Officer Shawn Berg
- MarineMax Expands Marina Portfolio with the Completion of Marina in Stuart, Florida
- MarineMax Announces Opening of IGY Savannah Harbor Marina
- Why Did MarineMax Stock Soar On Thursday - MarineMax (NYSE:HZO)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
日范围
26.12 27.36
年范围
16.85 35.47
- 前一天收盘价
- 26.25
- 开盘价
- 26.32
- 卖价
- 26.47
- 买价
- 26.77
- 最低价
- 26.12
- 最高价
- 27.36
- 交易量
- 284
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 22.49%
- 年变化
- -24.37%
