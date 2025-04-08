Währungen / HZO
HZO: MarineMax Inc (FL)
25.98 USD 0.29 (1.13%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HZO hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.79 bis zu einem Hoch von 26.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die MarineMax Inc (FL)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HZO News
- Earnings call transcript: MarineMax Q3 2025 misses expectations amid industry softness
- MarineMax Posts 13% Revenue Drop in Q3
- MarineMax, Inc. (HZO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- MarineMax, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HZO)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- MarineMax (HZO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- MarineMax Q3 FY 2025 slides: revenue declines 9% as company reports goodwill impairment
- MarineMax Expands Role for EVP and Chief Digital Officer Shawn Berg
- MarineMax Expands Marina Portfolio with the Completion of Marina in Stuart, Florida
- MarineMax Announces Opening of IGY Savannah Harbor Marina
- Why Did MarineMax Stock Soar On Thursday - MarineMax (NYSE:HZO)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Tagesspanne
25.79 26.34
Jahresspanne
16.85 35.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.69
- Eröffnung
- 26.16
- Bid
- 25.98
- Ask
- 26.28
- Tief
- 25.79
- Hoch
- 26.34
- Volumen
- 417
- Tagesänderung
- 1.13%
- Monatsänderung
- 0.35%
- 6-Monatsänderung
- 20.22%
- Jahresänderung
- -25.77%
