HZO: MarineMax Inc (FL)

25.98 USD 0.29 (1.13%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HZO hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.79 bis zu einem Hoch von 26.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die MarineMax Inc (FL)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
25.79 26.34
Jahresspanne
16.85 35.47
Vorheriger Schlusskurs
25.69
Eröffnung
26.16
Bid
25.98
Ask
26.28
Tief
25.79
Hoch
26.34
Volumen
417
Tagesänderung
1.13%
Monatsänderung
0.35%
6-Monatsänderung
20.22%
Jahresänderung
-25.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K