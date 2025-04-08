通貨 / HZO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HZO: MarineMax Inc (FL)
25.98 USD 0.29 (1.13%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HZOの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり25.79の安値と26.34の高値で取引されました。
MarineMax Inc (FL)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HZO News
- Earnings call transcript: MarineMax Q3 2025 misses expectations amid industry softness
- MarineMax Posts 13% Revenue Drop in Q3
- MarineMax, Inc. (HZO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- MarineMax, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HZO)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- MarineMax (HZO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- MarineMax Q3 FY 2025 slides: revenue declines 9% as company reports goodwill impairment
- MarineMax Expands Role for EVP and Chief Digital Officer Shawn Berg
- MarineMax Expands Marina Portfolio with the Completion of Marina in Stuart, Florida
- MarineMax Announces Opening of IGY Savannah Harbor Marina
- Why Did MarineMax Stock Soar On Thursday - MarineMax (NYSE:HZO)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
1日のレンジ
25.79 26.34
1年のレンジ
16.85 35.47
- 以前の終値
- 25.69
- 始値
- 26.16
- 買値
- 25.98
- 買値
- 26.28
- 安値
- 25.79
- 高値
- 26.34
- 出来高
- 417
- 1日の変化
- 1.13%
- 1ヶ月の変化
- 0.35%
- 6ヶ月の変化
- 20.22%
- 1年の変化
- -25.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K