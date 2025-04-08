통화 / HZO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HZO: MarineMax Inc (FL)
25.26 USD 0.72 (2.77%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HZO 환율이 오늘 -2.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.01이고 고가는 25.97이었습니다.
MarineMax Inc (FL) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HZO News
- Earnings call transcript: MarineMax Q3 2025 misses expectations amid industry softness
- MarineMax Posts 13% Revenue Drop in Q3
- MarineMax, Inc. (HZO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- MarineMax, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HZO)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- MarineMax (HZO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- MarineMax Q3 FY 2025 slides: revenue declines 9% as company reports goodwill impairment
- MarineMax Expands Role for EVP and Chief Digital Officer Shawn Berg
- MarineMax Expands Marina Portfolio with the Completion of Marina in Stuart, Florida
- MarineMax Announces Opening of IGY Savannah Harbor Marina
- Why Did MarineMax Stock Soar On Thursday - MarineMax (NYSE:HZO)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
일일 변동 비율
25.01 25.97
년간 변동
16.85 35.47
- 이전 종가
- 25.98
- 시가
- 25.64
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- 저가
- 25.01
- 고가
- 25.97
- 볼륨
- 1.277 K
- 일일 변동
- -2.77%
- 월 변동
- -2.43%
- 6개월 변동
- 16.89%
- 년간 변동율
- -27.83%
20 9월, 토요일