КотировкиРазделы
Валюты / HZO
Назад в Рынок акций США

HZO: MarineMax Inc (FL)

26.25 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HZO за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.87, а максимальная — 26.52.

Следите за динамикой MarineMax Inc (FL). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HZO

Дневной диапазон
25.87 26.52
Годовой диапазон
16.85 35.47
Предыдущее закрытие
26.17
Open
26.22
Bid
26.25
Ask
26.55
Low
25.87
High
26.52
Объем
608
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
21.47%
Годовое изменение
-25.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.