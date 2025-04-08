Dövizler / HZO
HZO: MarineMax Inc (FL)
25.26 USD 0.72 (2.77%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HZO fiyatı bugün -2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.01 ve Yüksek fiyatı olarak 25.97 aralığında işlem gördü.
MarineMax Inc (FL) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HZO haberleri
Günlük aralık
25.01 25.97
Yıllık aralık
16.85 35.47
- Önceki kapanış
- 25.98
- Açılış
- 25.64
- Satış
- 25.26
- Alış
- 25.56
- Düşük
- 25.01
- Yüksek
- 25.97
- Hacim
- 1.277 K
- Günlük değişim
- -2.77%
- Aylık değişim
- -2.43%
- 6 aylık değişim
- 16.89%
- Yıllık değişim
- -27.83%
21 Eylül, Pazar