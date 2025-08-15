Moedas / HOLX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HOLX: Hologic Inc
65.73 USD 2.47 (3.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOLX para hoje mudou para -3.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.73 e o mais alto foi 67.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Hologic Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOLX Notícias
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Ações da Hologic disparam após Blackstone e TPG supostamente retomarem interesse de aquisição
- Hologic stock soars after Blackstone, TPG reportedly revive takeover interest
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Hologic's Breast Health Rebound in Motion: How to Play the Stock Now?
- Hologic (HOLX) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Hologic's 2025 Outlook Improves on Strong Q3, Easing Tariff Headwinds
- Hologic at Morgan Stanley Conference: Navigating Growth and Challenges
- Investors Heavily Search Hologic, Inc. (HOLX): Here is What You Need to Know
- Hologic's Panther Fusion Signals More Molecular Diagnostics Upside
- Hologic (HOLX) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- The Role of M&A in Hologic's Growth Story: Are More Deals in Sight?
- Here is What to Know Beyond Why Hologic, Inc. (HOLX) is a Trending Stock
- HOLX vs. BSX: Which Healthcare Stock Has More Room to Grow?
- Hologic stock rating reiterated by BTIG as Neutral amid improving visibility
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Hologic (HOLX) is a Strong Value Stock
- What's Behind Hologic's Positive Long-Term Outlook for Cytology Unit?
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Trending Stock Hologic, Inc. (HOLX) a Buy Now?
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
Faixa diária
65.73 67.78
Faixa anual
51.90 84.39
- Fechamento anterior
- 68.20
- Open
- 66.75
- Bid
- 65.73
- Ask
- 66.03
- Low
- 65.73
- High
- 67.78
- Volume
- 724
- Mudança diária
- -3.62%
- Mudança mensal
- -1.70%
- Mudança de 6 meses
- 6.64%
- Mudança anual
- -18.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh