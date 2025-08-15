通貨 / HOLX
HOLX: Hologic Inc
68.27 USD 0.07 (0.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOLXの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり65.56の安値と68.32の高値で取引されました。
Hologic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
65.56 68.32
1年のレンジ
51.90 84.39
- 以前の終値
- 68.20
- 始値
- 66.75
- 買値
- 68.27
- 買値
- 68.57
- 安値
- 65.56
- 高値
- 68.32
- 出来高
- 11.826 K
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 2.09%
- 6ヶ月の変化
- 10.76%
- 1年の変化
- -15.74%
