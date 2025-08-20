Valute / HOLX
HOLX: Hologic Inc
66.33 USD 1.94 (2.84%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HOLX ha avuto una variazione del -2.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.00 e ad un massimo di 68.98.
Segui le dinamiche di Hologic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HOLX News
Intervallo Giornaliero
64.00 68.98
Intervallo Annuale
51.90 84.39
- Chiusura Precedente
- 68.27
- Apertura
- 68.98
- Bid
- 66.33
- Ask
- 66.63
- Minimo
- 64.00
- Massimo
- 68.98
- Volume
- 14.050 K
- Variazione giornaliera
- -2.84%
- Variazione Mensile
- -0.81%
- Variazione Semestrale
- 7.61%
- Variazione Annuale
- -18.13%
20 settembre, sabato