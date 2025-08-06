Валюты / HOLX
HOLX: Hologic Inc
63.33 USD 0.47 (0.74%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOLX за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.19, а максимальная — 64.21.
Следите за динамикой Hologic Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.19 64.21
Годовой диапазон
51.90 84.39
- Предыдущее закрытие
- 63.80
- Open
- 63.91
- Bid
- 63.33
- Ask
- 63.63
- Low
- 63.19
- High
- 64.21
- Объем
- 4.307 K
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -5.29%
- 6-месячное изменение
- 2.74%
- Годовое изменение
- -21.83%
