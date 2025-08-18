통화 / HOLX
HOLX: Hologic Inc
66.33 USD 1.94 (2.84%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HOLX 환율이 오늘 -2.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 64.00이고 고가는 68.98이었습니다.
Hologic Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HOLX News
일일 변동 비율
64.00 68.98
년간 변동
51.90 84.39
- 이전 종가
- 68.27
- 시가
- 68.98
- Bid
- 66.33
- Ask
- 66.63
- 저가
- 64.00
- 고가
- 68.98
- 볼륨
- 14.050 K
- 일일 변동
- -2.84%
- 월 변동
- -0.81%
- 6개월 변동
- 7.61%
- 년간 변동율
- -18.13%
