Moedas / HLLY
HLLY: Holley Inc
3.33 USD 0.03 (0.91%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HLLY para hoje mudou para 0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.29 e o mais alto foi 3.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Holley Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.29 3.38
Faixa anual
1.60 4.10
- Fechamento anterior
- 3.30
- Open
- 3.29
- Bid
- 3.33
- Ask
- 3.63
- Low
- 3.29
- High
- 3.38
- Volume
- 583
- Mudança diária
- 0.91%
- Mudança mensal
- -16.33%
- Mudança de 6 meses
- 30.08%
- Mudança anual
- 12.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh