HLLY: Holley Inc
3.30 USD 0.05 (1.54%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HLLY de hoy ha cambiado un 1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.18, mientras que el máximo ha alcanzado 3.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Holley Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HLLY News
- Accionista de Holley Inc. (HLLY) vende 36,82 millones de dólares en acciones
- Canaccord Genuity reitera calificación de Compra para acciones de Holley tras LS Fest
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Holley stock after LS Fest
- Holley Stock: A Balance Between Opportunity And Risk (NYSE:HLLY)
- Holley Performance Brands announces secondary offering of 14 million shares
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Synopsys Posts Downbeat Results, Joins Nio And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Epsium Enterprise (NASDAQ:EPSM), Chewy (NYSE:CHWY)
- What Makes Holley Inc. (HLLY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Holley (HLLY) This Year?
- Should You Buy Holley Inc. (HLLY) After Golden Cross?
- Holley Performance Brands reduces debt by $15 million
- Holley Inc. grants equity awards and updates severance terms for key officers
- Is Dorman Products (DORM) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Holley (HLLY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Why Holley (HLLY) Might be Well Poised for a Surge
- All You Need to Know About Holley (HLLY) Rating Upgrade to Buy
- Canaccord Genuity raises Holley stock price target to $6 on strong Q2 results
- Holley Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLLY)
- Holley Inc. (HLLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Holley stock price target raised to $3.50 from $2.75 at Telsey
Rango diario
3.18 3.45
Rango anual
1.60 4.10
- Cierres anteriores
- 3.25
- Open
- 3.18
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Low
- 3.18
- High
- 3.45
- Volumen
- 1.841 K
- Cambio diario
- 1.54%
- Cambio mensual
- -17.09%
- Cambio a 6 meses
- 28.91%
- Cambio anual
- 11.11%
