HLLY: Holley Inc
3.25 USD 0.13 (4.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLLY за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.07, а максимальная — 3.26.
Следите за динамикой Holley Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.07 3.26
Годовой диапазон
1.60 4.10
- Предыдущее закрытие
- 3.12
- Open
- 3.12
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Low
- 3.07
- High
- 3.26
- Объем
- 1.325 K
- Дневное изменение
- 4.17%
- Месячное изменение
- -18.34%
- 6-месячное изменение
- 26.95%
- Годовое изменение
- 9.43%
