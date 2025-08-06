Devises / HLLY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HLLY: Holley Inc
3.27 USD 0.14 (4.11%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HLLY a changé de -4.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.24 et à un maximum de 3.44.
Suivez la dynamique Holley Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLLY Nouvelles
- Un actionnaire de Holley Inc. (HLLY) vend des actions pour 36,82 millions €
- Holley Inc. (HLLY) shareholder sells $36.82 million in shares
- Canaccord Genuity maintient sa recommandation d’achat sur l’action Holley après le LS Fest
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Holley stock after LS Fest
- Holley Stock: A Balance Between Opportunity And Risk (NYSE:HLLY)
- Holley Performance Brands annonce une offre secondaire de 14 millions d’actions
- Holley Performance Brands announces secondary offering of 14 million shares
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Synopsys Posts Downbeat Results, Joins Nio And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Epsium Enterprise (NASDAQ:EPSM), Chewy (NYSE:CHWY)
- Holley Performance Brands announces secondary offering of 14 million shares
- What Makes Holley Inc. (HLLY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Holley (HLLY) This Year?
- Should You Buy Holley Inc. (HLLY) After Golden Cross?
- Holley Performance Brands reduces debt by $15 million
- Holley Inc. grants equity awards and updates severance terms for key officers
- Is Dorman Products (DORM) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Holley (HLLY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Why Holley (HLLY) Might be Well Poised for a Surge
- All You Need to Know About Holley (HLLY) Rating Upgrade to Buy
- Canaccord Genuity raises Holley stock price target to $6 on strong Q2 results
- Holley Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLLY)
- Holley Inc. (HLLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Holley stock price target raised to $3.50 from $2.75 at Telsey
- Holley Inc. (HLLY) Q2 Earnings Miss Estimates
Range quotidien
3.24 3.44
Range Annuel
1.60 4.10
- Clôture Précédente
- 3.41
- Ouverture
- 3.44
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Plus Bas
- 3.24
- Plus Haut
- 3.44
- Volume
- 1.262 K
- Changement quotidien
- -4.11%
- Changement Mensuel
- -17.84%
- Changement à 6 Mois
- 27.73%
- Changement Annuel
- 10.10%
20 septembre, samedi