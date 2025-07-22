Moedas / HCC
HCC: Warrior Met Coal Inc
63.63 USD 0.36 (0.57%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCC para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.10 e o mais alto foi 64.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Warrior Met Coal Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCC Notícias
Faixa diária
63.10 64.62
Faixa anual
38.00 75.15
- Fechamento anterior
- 63.27
- Open
- 63.38
- Bid
- 63.63
- Ask
- 63.93
- Low
- 63.10
- High
- 64.62
- Volume
- 160
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 6.51%
- Mudança de 6 meses
- 32.95%
- Mudança anual
- -0.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh