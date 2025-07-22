CotationsSections
HCC: Warrior Met Coal Inc

62.84 USD 0.95 (1.49%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HCC a changé de -1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.72 et à un maximum de 64.10.

Suivez la dynamique Warrior Met Coal Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

HCC Nouvelles

Range quotidien
62.72 64.10
Range Annuel
38.00 75.15
Clôture Précédente
63.79
Ouverture
63.68
Bid
62.84
Ask
63.14
Plus Bas
62.72
Plus Haut
64.10
Volume
1.137 K
Changement quotidien
-1.49%
Changement Mensuel
5.19%
Changement à 6 Mois
31.30%
Changement Annuel
-1.47%
