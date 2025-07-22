KurseKategorien
HCC: Warrior Met Coal Inc

63.79 USD 0.52 (0.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HCC hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.10 bis zu einem Hoch von 65.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Warrior Met Coal Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
63.10 65.30
Jahresspanne
38.00 75.15
Vorheriger Schlusskurs
63.27
Eröffnung
63.38
Bid
63.79
Ask
64.09
Tief
63.10
Hoch
65.30
Volumen
2.208 K
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
6.78%
6-Monatsänderung
33.28%
Jahresänderung
0.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K