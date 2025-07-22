Währungen / HCC
HCC: Warrior Met Coal Inc
63.79 USD 0.52 (0.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCC hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.10 bis zu einem Hoch von 65.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Warrior Met Coal Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HCC News
Tagesspanne
63.10 65.30
Jahresspanne
38.00 75.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.27
- Eröffnung
- 63.38
- Bid
- 63.79
- Ask
- 64.09
- Tief
- 63.10
- Hoch
- 65.30
- Volumen
- 2.208 K
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 6.78%
- 6-Monatsänderung
- 33.28%
- Jahresänderung
- 0.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K