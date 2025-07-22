КотировкиРазделы
HCC
Рынок акций США

HCC: Warrior Met Coal Inc

62.48 USD 0.29 (0.47%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HCC за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.77, а максимальная — 63.01.

Следите за динамикой Warrior Met Coal Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
60.77 63.01
Годовой диапазон
38.00 75.15
Предыдущее закрытие
62.19
Open
62.01
Bid
62.48
Ask
62.78
Low
60.77
High
63.01
Объем
941
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
4.59%
6-месячное изменение
30.55%
Годовое изменение
-2.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.