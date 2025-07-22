Валюты / HCC
HCC: Warrior Met Coal Inc
62.48 USD 0.29 (0.47%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCC за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.77, а максимальная — 63.01.
Следите за динамикой Warrior Met Coal Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
60.77 63.01
Годовой диапазон
38.00 75.15
- Предыдущее закрытие
- 62.19
- Open
- 62.01
- Bid
- 62.48
- Ask
- 62.78
- Low
- 60.77
- High
- 63.01
- Объем
- 941
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 4.59%
- 6-месячное изменение
- 30.55%
- Годовое изменение
- -2.04%
